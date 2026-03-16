Hacienda promueve mayor cooperación entre UIF y CNBV para combatir lavado de dinero

Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca prevenir el lavado de dinero en México y hacer más ágil y eficiente su combate, a través de una mayor colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El objetivo es fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto, explicó la dependencia en un comunicado.

Entre las tareas conjuntas que tendrán la UIF y la CNBV con este Convenio de Colaboración se cuenta el “modernizar los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, consolidando los canales institucionales de comunicación que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano”.

Si bien la UIF y la CNBV han trabajado de manera coordinada desde hace más de dos décadas, el convenio permite incorporar herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad del Estado mexicano, subrayó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, según lo consignado por la misma dependencia.

El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, agregó que también se alistan grupos de trabajo interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero. También se fortalecen los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando.

Por su parte, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la CNBV, reconoció que la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica ha ampliado las oportunidades para el desarrollo económico, de ahí que la cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero.