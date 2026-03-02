Guadalupe y Calvo nos necesita; ser presidente municipal no es un juego, es una responsabilidad enorme: Arturo Medina

Ante la crisis de violencia que padece el municipio de Guadalupe y Calvo, en especial la comunidad de Atascaderos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado y representante del Distrito 22, Arturo Medina, recalcó que los habitantes de Guadalupe y Calvo “nos necesitan”, además de recordar que ser presidente municipal “no es un juego”, esto en referencia a la alcaldesa Ana Laura González.

“Ser presidente municipal no es un juego, es una responsabilidad enorme, porque debe darle uno resultados a la ciudadanía”, enfatizó Medina Aguirre.

Al cuestionarle si ha tenido contacto con la alcaldesa de ese municipio serrano, el líder de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional informó que “hemos intentado contactarla, por parte aquí del Congreso del Estado, de tener el acercamiento para apoyar al municipio de Guadalupe y Calvo. Nosotros queremos que al municipio de Guadalupe y Calvo le vaya bien, por lo que tenemos que poner los pies sobre la tierra y asumir la responsabilidad que tenemos”.

“Yo me dedico a trabajar, yo me dedico a atender a la gente, me dedico a estar presente en mi Distrito, en los municipios que comprenden mi Distrito y en general en todo el estado, en darle resultados a la gente, en apoyarlos y sobre todo darles el acompañamiento en gestión, solicitudes que hacen llegar a un servidor. Los habitantes de Guadalupe y Calvo sólo piden tranquilidad. Son personas trabajadoras echadas para adelante, personas honestas, personas que saben salir adelante en su trabajo, en sus ranchos, pero quieren tranquilidad”, resaltó el coordinador parlamentario y representante del Distrito 22 en el Congreso de Chihuahua.