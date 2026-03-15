Grupo Especializado en Robo a Casa Habitación de la Policía Municipal reduce delitos en casi 45% a cinco años de operación

– _Ha contribuido a una baja sostenida en las tasas de robo a casa habitación en la capital del estado_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de marzo de 2026.-*_ Con la tranquilidad de las familias chihuahuenses como prioridad, en 2021 la Policía Municipal se puso en marcha una estrategia enfocada en atender uno de los delitos que más impacta en la percepción de seguridad: el robo a casa habitación.

A cuatro años de su implementación, hoy se cumple con la seguridad de las familias pues los resultados reflejan un avance importante.

En 2021, la capital registró 20 robos a casa habitación con violencia y 466 sin violencia. Para 2025, estas cifras disminuyeron a 11 casos con violencia y 277 sin violencia, lo que representa una reducción del 45 por ciento en los robos con violencia y del 41 por ciento en los cometidos sin violencia.

Detrás de estas cifras hay un trabajo constante de las y los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes diariamente realizan recorridos, labores de prevención y atención a reportes ciudadanos para proteger el patrimonio y la tranquilidad de las familias.

Cada acción busca que los hogares de Chihuahua sigan siendo espacios seguros, donde las personas puedan vivir con mayor confianza y tranquilidad.

La estrategia continúa enfocada en fortalecer la seguridad en las colonias y en mantener el compromiso de trabajar todos los días por el bienestar de las y los chihuahuenses.