Grupo Bafar se posiciona entre las empresas más responsables de México; llega al número 31 a nivel nacional

Grupo Bafar alcanza el lugar #31 nacional en el ranking de Empresas Responsables de Expansión, destacando por su compromiso con el desarrollo sostenible, las personas y una gestión ética y transparente.

Grupo Bafar continúa avanzando en la consolidación de un modelo empresarial que combina crecimiento, responsabilidad y visión a largo plazo. Como resultado de este compromiso, la compañía alcanzó el lugar #31 a nivel nacional en el ranking de Empresas Responsables, elaborado por la revista Expansión, posicionándose entre las organizaciones que destacan por sus prácticas en materia ambiental, social y de gobernanza.

Este reconocimiento representa un reflejo de las acciones que Grupo Bafar impulsa de manera permanente para fortalecer una operación responsable y generar valor más allá de sus resultados de negocio. La compañía mantiene una visión integral en la que el crecimiento está acompañado por el cuidado del entorno, el desarrollo de las personas y una gestión basada en principios sólidos.

Uno de los resultados más destacados se encuentra en la dimensión social, donde Grupo Bafar obtuvo el #9 a nivel nacional. Esta posición reconoce el enfoque de la organización hacia el bienestar de sus colaboradores, el desarrollo del talento y el fortalecimiento de las comunidades, aspectos que forman parte de una cultura orientada a generar oportunidades y contribuir positivamente en su entorno.

En materia ambiental, la compañía mantiene su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la gestión eficiente de los recursos, impulsando prácticas que permitan avanzar hacia una operación cada vez más sostenible. Por su parte, en el ámbito de gobernanza, Grupo Bafar trabaja bajo principios de ética, transparencia y responsabilidad, fundamentales para fortalecer la confianza y construir relaciones sólidas y duraderas.

Este reconocimiento refleja el compromiso de Grupo Bafar por seguir fortaleciendo una cultura empresarial responsable, en la que el desarrollo de las personas, el cuidado del entorno y una gestión ética forman parte de una misma visión de crecimiento sostenible.

Para Grupo Bafar, ser una empresa responsable significa crecer con propósito, generar valor y trascender de manera positiva. Este reconocimiento reafirma el compromiso de continuar impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar de las personas, al desarrollo de las comunidades y al cuidado del entorno, manteniendo siempre la visión de Alimentar el Progreso de México.