Finanzas de clubes brasileños, en riesgo por prohibición de apuestas

La decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de prohibir este viernes las apuestas deportivas por internet puede poner en riesgo las finanzas de los clubes de fútbol brasileños, según especialistas, ya que la medida no contempla un período de transición que les permita buscar fuentes alternativas de ingresos.

Las casas de apuestas, desde su liberalización en 2018, se convirtieron en el mayor patrocinador del fútbol en Brasil. Estampan las camisetas de la mayoría de los clubes, patrocinan los torneos, los nombres de los estadios, las transmisiones por televisión y usan en sus anuncios la imagen de estrellas actuales o del pasado, entre ellos Neymar Jr., Vinícius Jr. o Ronaldo Nazário.

Tan sólo en patrocinios directos, aportaron el año pasado el 7,97 % de los ingresos de los clubes brasileños, según sus balances financieros anuales.

Información de Aristegui Noticias