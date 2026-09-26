TikTok pagará 100 mdd para evitar juicio sobre protección de menores en EE.UU.; limitará uso a adolescentes

TikTok alcanzó el viernes un acuerdo con el estado de Alabamapara evitar un juicio por acusaciones de haber engañado a los padres sobre las herramientas destinadas a proteger a los niños de contenidos perjudiciales.

La plataforma china de videos cortos también acepto imponer un límite diario de dos horas a los usuarios jóvenes.

“En virtud del acuerdo, Alabama recibirá un mínimo de 100 millones de dólares, que deberán ser pagados al estado en un plazo de 45 días, con la posibilidad de recibir hasta 300 millones de dólares si se cumplen determinadas condiciones”, señaló en un comunicado la oficina del fiscal general de ese estado del sur de Estados Unidos.

TikTok evita así el primer juicio presentado por un estado estadounidense en su contra, indicó el fiscal Steve Marshall.

Información AN