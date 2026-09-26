Dan de alta a policía herido durante ataque contra aeronave de la SSPE

El elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) que resultó lesionado durante el ataque registrado contra una aeronave de la corporación fue dado de alta médica y trasladado a su domicilio para continuar con su recuperación.

El agente recibió un impacto de bala el pasado 12 de septiembre, cuando sujetos armados atacaron una aeronave de la SSPE en el tramo carretero Coyame-Ojinaga, donde se desarrollaba un operativo de seguridad.

Tras permanecer bajo atención médica, el elemento fue dado de alta el pasado 24 de septiembre y trasladado a su domicilio a bordo de una ambulancia de la SSPE.

La dependencia informó que mantiene comunicación constante con la familia del agente para atender cualquier necesidad médica que pudiera presentarse durante su recuperación y permanecerá pendiente de su evolución.