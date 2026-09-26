Busca Implan incentivar nuevas construcciones en zonas con infraestructura existente

Alondra Martínez, titular del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), informó que actualmente existen predios liberados que permitirán impulsar proyectos de restauración, reconstrucción y desarrollo urbano en distintas zonas de la ciudad.

La funcionaria explicó que anteriormente uno de los obstáculos para desarrollar estos espacios eran los procesos y trámites, los cuales podían prolongarse durante años y desincentivar la inversión. Señaló que actualmente se busca generar condiciones que faciliten la llegada de nuevos proyectos.

Martínez adelantó que se contempla incorporar incentivos fiscales dentro de la Ley de Ingresos, con el propósito de hacer más atractiva la construcción en zonas donde ya existe infraestructura y servicios, además de fomentar una mayor densificación urbana.

“No me construyas en Punto Oriente, no me construyas en Riberas, constrúyeme aquí”, expresó la directora del IMPLAN, al explicar que aunque el valor de la tierra puede ser mayor en estas áreas, los descuentos e incentivos fiscales buscan compensar parte de esa diferencia y detonar el desarrollo urbano en sectores estratégicos.