Gran acierto, determinación de la SCJN que avala jubilaciones de ex jueces: Herrera

Marcela Herrera Sandoval, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia consideró como un gran acierto la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que deja en firme el régimen de jubilaciones para las personas juzgadoras que decidieron no participar en el proceso electoral para la renovación del Poder Judicial.

Consideró que el refrendar el esquema de jubilación anticipada dignifica el trabajo que aquellas personas que tuvieron que dejar sus puestos a raíz de la Reforma Judicial.

Fue ayer cuando la Suprema Corte dejó en firme el régimen de retiro de las y los jueces que decidieron no participar en el proceso electoral para la renovación del Poder Judicial, misma que incluye una pensión vitalicia proporcional a los años trabajados.

Ello derivado a un recurso de impugnación que promovió la Bancada de Morena en el Congreso del Estado.