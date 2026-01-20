Gobierno traslada a EU a 37 operadores de organizaciones criminales

Ciudad de México. El gobierno mexicano realizó la tercer entrega masiva de reos solicitados por Estados Unidos. Las autoridades informaron que esta mañana se entregaron a autoridades estadunidenses “a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, esto ocurre cuando se cumple el primer año de gobierno de Donald Trump.
El titular de la Decretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta en “X” que “la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional.
A “solicitud de @TheJusticeDept, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte.
Dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.
Foto SSPC
Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EU en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”.
Entre las personas trasladadas se encuentran: Ricardo González Sauceda, El Ricky, líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.
Asimismo, Pedro Inzunza Noriega, El Señor de la Silla, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva, detenido hace unos días. Fue trasladado a San Diego, California.
Foto SSPC
Juan Pablo Bastidas Erenas, El Payo Zurita, operador logístico del cártel de Los Beltrán Leyva. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, Chapo Isidro y Óscar Manuel Gastélum, alias El Músico, líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California.
Armando Gómez Núñez, Delta1, líder de Los Deltas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue trasladado a Dulles, Washington.
Daniel Alfredo Blanco Joo, El Cubano, operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.
Las personas trasladadas a Estados Unidos son:
1. Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”. 2. Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”. 3. Óscar Hernández Flores. 4. Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando del “Los Zetas”. 5. Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG. 6. Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas. 7. Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, es considerado objetivo prioritario del FBI.
8. Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”. 9. Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”. 10. Guillermo Isaías Pérez Parra. 11. Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”. 12. Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”. 13. Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”. 14. Eliomar Segura Torres, alias “Helio”. 15. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón. 16. Gustavo Adolfo Castro Medina. 17. Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder “Los Cabrera Sarabia” del “Cártel del Pacifico”. 18. Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del “Cártel del Noreste”. 19. María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG con una orden de aprehensión por el FBI. 20. Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste”.
21. Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”. 22. Luis Carlos Dávalos López. 23. Daniel Menera Sierra, alias “Dany”. 24. Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del“Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI. 25. Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”. 26. Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”. 27. Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrante del “Cártel del Pacífico” facción “Los Mayos”. 28. Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”. 29. José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG.
30. Juan Carlos Alonso Reyes. 31. Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”. 32. Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al “Cártel del Pacífico-Los Mayos. 33. Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación. 34. Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”. 35. José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”. 36. José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”. 37. José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de “Los Beltrán Leyva”.