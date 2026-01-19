Gobierno federal asegura que aterrizaje de avión militar de EE.UU. en Toluca fue autorizado

El Gabinete de Seguridad confirmó este domingo la llegada a México de avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en las últimas horas.

En una breve publicación en redes sociales, las autoridades federal afirmaron que este fue un vuelo autorizado por México y viajó al país para “actividades de capacitación”.

“Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, añadió.

Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación. Estas operaciones se… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 19, 2026

El avión con matrícula RCH149 despegó alrededor del mediodía del sábado de la Base de la Fuerza Aérea Dyess, en Abilene, Texas, y llegó alrededor de las 2:40 de la tarde al aeropuerto de Toluca.

El modelo del avión corresponde a un Lockheed Martin C-130J-30 Super Hércules; su fabricante afirma que esta aeronave se puede utilizar para llevar a cabo evacuaciones médicas, reabastecimiento para la extinción de incendios y envío de ayuda humanitaria.

El aterrizaje ocurre horas después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) lanzara una advertencia para el espacio aéreo de México y países en Latinoamérica por actividades militares a efectuarse.

Tras el ataque en Venezuela, Estados Unidos ha exigido a México resultados tangibles en el combate contra el narcotráfico y el presidente Donald Trump ha amagado con atacar a los cárteles por tierra.