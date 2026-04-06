Gobierno del Estado reporta tres incendios forestales durante el puente de Semana Santa

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que, durante el fin de semana del jueves 2 al domingo 5 de abril de Semana Santa, se registraron únicamente 3 incendios forestales en el estado, una cifra considerablemente baja para este periodo, en el que tradicionalmente se incrementan este tipo de incidentes por actividades recreativas y campamentos.

De acuerdo con el reporte, los días jueves y viernes no se registraron incendios, mientras que los cuatro siniestros ocurrieron entre sábado y domingo en los municipios de Morelos, Urique y Guachochi, mismos que fueron liquidados en su totalidad.

La dependencia destacó que estos resultados reflejan el impacto positivo de la campaña de prevención de incendios forestales impulsada por el Gobierno del Estado, la cual ha logrado generar conciencia entre la población.

Cabe señalar que el 98 por ciento de los incendios forestales son provocados por actividades humanas, en su mayoría por descuidos, por lo que el llamado preventivo ha sido fundamental para reducir riesgos.

Asimismo, la SDR reconoció y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía, cuyo compromiso ha sido clave para disminuir la incidencia de estos eventos, e hizo un llamado a no bajar la guardia.

En lo que va del año, se registraron 95 incendios forestales, cifra significativamente menor en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando ya se contabilizaban 223 siniestros con más de 48 mil hectáreas afectadas, según información estadística de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Actualmente, la superficie afectada es de aproximadamente 2 mil 500 hectáreas.

Estos resultados son posibles gracias al esfuerzo coordinado de combatientes de distintas instancias, entre ellas la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SDR, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y brigadas comunitarias.

La SDR exhorta a la población a no bajar la guardia y a reforzar las medidas de prevención, evitar dejar fogatas encendidas y asegurarse de apagarlas completamente, no tirar colillas de cigarro en áreas forestales y evitar la realización de quemas agrícolas sin supervisión. Se invita a reportar de inmediato cualquier incendio forestal a los números de emergencia (800) 737-00-00 o al 9-1-1.