Gobierno del Estado realiza tercer traslado aeromédico desde Guachochi

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Secretaría de Salud, coordinó con éxito el traslado aeromédico de un paciente de 53 años, perteneciente a la etnia rarámuri, que requería atención especializada inmediata.

Esta intervención fue solicitada formalmente por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guachochi, tras evaluar el diagnóstico, lo que representa un tercer traslado de emergencia desde dicho municipio hacia la capital y el quinto operativo de este tipo efectuado en la entidad durante el mes de mayo.

Ante el reporte, el Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de Logística de la SSPE, activó los protocolos para disponer de la aeronave Bell 429, supervisada por un paramédico avanzado integrante del grupo de voluntarios de la CEPC, así como por equipo especializado de enfermeros, paramédicos y médicos que trabajan en la institución.

El operativo aéreo concluyó con un aterrizaje en las inmediaciones del Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua. En el helipuerto, el paciente fue recibido por personal paramédico de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE), perteneciente a la Secretaría de Salud.

El equipo de rescate realizó la transferencia del paciente a una ambulancia de cuidados intensivos, con los estándares de soporte vital avanzado durante el último tramo del recorrido.

Finalmente, el paciente fue ingresado al Hospital Central Universitario, donde ya lo esperaban especialistas para brindarle atención inmediata. Esta acción conjunta entre diversas instituciones refleja la eficacia de la red de emergencias que el Gobierno del Estado mantiene para atender casos de alta prioridad en regiones serranas y comunidades indígenas.

La CEPC reitera su compromiso con la ciudadanía y recuerda que, ante cualquier emergencia médica o situación de riesgo, el número 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas del día.