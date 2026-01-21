Gobernadora indígena acusa a Vicky Márquez de lucrar con vecinos de Ladrilleros Norte

La gobernadora indígena de la colonia Ladrilleros Norte, Reyna Durán señaló que las acusaciones realizadas por Virginia “Vicky” Márquez son falsas y que busca sacar provecho de los apoyos que otorga el Gobierno del Estado.

Ello en relación a repetidas manifestaciones que ha hecho Virginia Márquez afuera de Palacio de Gobierno, acusándola a ella y a Alan Falomir, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de aprovecharse del servicio de pipas, negándoles el recurso a quienes se dedican a la construcción de ladrillos.

En este sentido, Reyna Durán manifestó que Virginia Márquez utiliza a la gente que vive en esta colonia para obtener productos que después no entrega, como materiales de construcción y tinacos de agua: “ya la gente está cansada de que la usen, pidiendo apoyos y no se los entreguen; solo les tomaba fotos”.

Destacó que ella tiene más de 15 años trabajando como gobernadora, reelegida en varias ocasiones porque ha trabajado bien en la colonia: “Estoy aquí para que esté enterada la ciudadanía y el Gobierno de que antes la señora Virginia era líder de la colonia y usaba a la gente, pidiendo apoyos para la colonia y quedándose con ellos”.

Agregó que la exlíder “Vicky” Márquez ya no vive en Ladrilleros Norte, que únicamente su hijo trabaja en el lugar y que justo este jueves le corresponde servicio de la pipa de agua.