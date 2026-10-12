Gilberto Mora, entre las estrellas emergentes en Messi +10

Gilberto Mora fue señalado como una de las diez estrellas emergentes del futbol a nivel mundial en la campaña Messi +10.

En el comercial de una marca deportiva se presenta a Messi como el autor de una nueva gran historia de “diez capítulos que reescriben el futuro del juego”.

Uno de los capítulos presenta a Gilberto Mora, futbolista mexicano de tan solo 17 años.

¿Por qué se eligió a Gilberto Mora como futura estrella del futbol?

De acuerdo con la campaña, ‘Morita‘ destaca dentro del futbol por su “madurez y calidad técnica“.

Gilberto Mora es un jugador nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su posición es la de mediocampista y lleva el número 10 en el dorsal.

Actualmente juega en el Club Tijuana y en la Selección Mexicana.

Cumplirá la mayoría de edad el próximo 14 de octubre, fecha en la que se espera el anuncio de su fichaje en un club de primera división en el extranjero.

Rumores presumen que el Liverpool desembolsaría hasta 52 millones de dólares para fichar al mexicano.

En sus redes sociales, ‘Morita’ compartió el comercial, toda vez que también es una de las figuras de dicha marca de ropa deportiva.

Los otros seleccionados como futuras estrellas del futbol mundial son:

Tomás Aranda de Argentina

Can Uzun de Turquía

Max Dowman de Inglaterra

Zavier Gozo de Estados Unidos

Jesús Rodríguez de España

Kees Smit de Países Bajos

Chloe Sarwie de Inglaterra

Giovanna Waksman de Brasil

Lotta Wrede de Alemania

Con información de López-Dóriga Digital