Ghislaine Maxwell declara en el Congreso; ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto

Legisladores en Estados Unidos intentaron entrevistar a Ghislaine Maxwell el lunes, pero la ex novia y confidente de Jeffrey Epstein invocó sus derechos de la 5ta enmienda constitucional para no responder preguntas que pudieran incriminarla.

Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, fue citada para declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga las conexiones del fallecido Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus delitos.

“Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta”, dijo a periodistas el presidente republicano del comité, James Comer, en alusión al derecho a no autoincriminarse garantizado por la Constitución de Estados Unidos.

“Esto es obviamente muy decepcionante”, añadió. “Teníamos muchas preguntas sobre los delitos que ella y Epstein cometieron, así como preguntas sobre posibles co-cómplices”.

Comer estuvo bajo presión para llevar a cabo la declaración mientras presionaba al comité para que hiciera cumplir las citaciones al ex presidente Bill Clinton y a la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton. Después de que Comer los amenazó con cargos de desacato al Congreso, ambos acordaron presentarse para declaraciones más tarde este mes.

Los abogados de Maxwell dijeron al panel de la Cámara Baja que la ex socialité británica estaba dispuesta a declarar solo si antes el presidente Donald Trump la indultaba, señaló Comer.

Los abogados habían presionado para que el Congreso le otorgara inmunidad legal a fin de que declarara, pero los legisladores se negaron.

El abogado de Ghislaine Maxwell, David Oscar Markus, publicó un mensaje en su red social, sobre la declaración de su clienta que presentó ante miembros del Comité:

Ghislaine Maxwell invocó su derecho constitucional al silencio esta mañana ante @RepJamesComer y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Aquí está la declaración que le di al Comité explicando por qué:

“Miembros del Comité: Siguiendo mi consejo, Ghislaine Maxwell invocará respetuosamente su derecho a guardar silencio bajo la Quinta Enmienda y se negará a responder preguntas hoy, aunque le gustaría mucho responder a las suyas.

Debe permanecer en silencio porque la Sra. Maxwell tiene una petición de hábeas corpus (recurso judicial) pendiente, que demuestra que su condena se basa en un juicio fundamentalmente injusto. Por ejemplo, los jurados mintieron durante el voir dire (proceso preliminar) para asegurarse asientos en el jurado, y el gobierno prometió inmunidad y luego rompió esa promesa.

Documentos recientemente revelados demuestran estos hechos de manera concluyente. Si este Comité y el público estadunidense realmente quieren escuchar la verdad sin filtros sobre lo sucedido, hay un camino directo. La Sra. Maxwell está preparada para hablar completa y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto. Solo ella puede proporcionar el relato completo.

Puede que a algunos no les guste lo que escuchan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito. Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”.