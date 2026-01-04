Garrett hace historia en la NFL, el defensivo de Browns tiene el nuevo récord de sacks en una temporada

En el cierre de la temporada regular 2025, el ala defensiva de los Cleveland Browns, Myles Garrett, estableció un nuevo récord en la NFL al alcanzar 23 sacks, superando la marca previa de 22,5 que ostentaban Michael Strahan (2001) y T.J. Watt (2021).

Garrett se convierte en el rey de sacks en la NFL

Su hazaña llegó en el último cuarto del partido contra los Cincinnati Bengals, al derribar a Joe Burrow, un quarterback al que había presionado en 11 ocasiones esa temporada.

Con ese sack, Garrett no sólo se convirtió en el primer jugador en la era oficial de la NFL (desde 1982) en superar los 22,5 sacks en una temporada, sino que además selló su registro con una estadística impactante:

23 sacks en 17 partidos, mostrando una constancia inquebrantable a lo largo de toda la campaña.

Además, este logro eleva la impresionante trayectoria de Garrett:

Total de sacks en su carrera profesional: 124,5 desde su ingreso a la NFL en 2017 como primera selección general de los Browns.

La gesta de Garrett destaca aún más considerando que Cleveland ha sido una franquicia con dificultades ofensivas, lo que implica pocas oportunidades de sack por jugar siempre con desventaja en el marcador.

MYLES GARRETT IS THE NEW SACK RECORD KING. CLEvsCIN on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/Jaa4aBGrIl — NFL (@NFL) January 4, 2026

Con información de FoxSports