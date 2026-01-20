Garduño, procesado por muerte de 40 migrantes en Juárez, se integra a las filas de la SEP

Francisco Garduño, quien se desempeñó como titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue nombrado como director general de Centro de Formación para el Trabajo.

De acuerdo con Mario Delgado, Garduño Yáñez fue nombrado por Claudia Sheinbaum en la unidad que está adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación media superior que está en marcha con el bachillerato nacional”, aseguró Delgado en un mensaje en X.

"Es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación media superior que está en marcha con el bachillerato nacional"

Asimismo, Delgado aseguró que la adición de Garduño a la dependencia “se suma a la actualización de la oferta educativa en educación superior que se alínea con los sectores estratégicos del Plan México”.

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) forma parte de la Subsecretaria de Educación Media Superior.

La DGCFT trabaja a través de 199 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y 28 Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT).

Francisco Garduño fue titular del Instituto Nacional de Migración hasta abril 2025. Si bien señaló que se retiraba “con el alma llena de orgullo”, cabe recordar que fue criticado luego que en marzo de 2023 ocurriera un incendio dentro de una estación migratoria en Ciudad Juárez, donde 40 personas detenidas en el interior murieran.