Fuerte fuga de gas natural moviliza a cuerpos de emergencia en el Periférico de la Juventud

La tarde de este martes se registró una fuerte fuga de gas natural en el cruce del Periférico de la Juventud y la calle Lacandones, a la altura de la entrada al parque industrial Saucito, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando personal realizaba trabajos de perforación con maquinaria pesada, lo que provocó daños en una línea de gas natural de cuatro pulgadas, ocasionando la fuga.

Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como cuadrillas de la empresa Ecogas, además de agentes de la Policía Vial y de la Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar el área y cerrar parcialmente la circulación para evitar riesgos a la población.

Las autoridades mantienen resguardada la zona mientras se llevan a cabo las maniobras de reparación de la línea afectada, a fin de controlar la fuga y descartar cualquier situación de peligro. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.