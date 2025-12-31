Fracasan medidas contra la violencia en estadios

En las calles aledañas al estadio Sergio León Chávez, en Irapuato, los grupos más radicales de aficionados a la Trinca Fresera y el Guadalajara saltaron vallas de seguridad, rompieron botellas de vidrio, bloques de concreto y lanzaron piedras para atacar a los seguidores rivales que se encontraban cerca y apoderarse de banderas, camisetas o trapos como un trofeo. Las autoridades municipales reportaron un saldo de 10 personas heridas y al menos dos elementos de la policía local con lesiones. Aunque en materia de seguridad la Liga Mx ha reforzado los protocolos de ingreso a los estadios, los episodios de violencia persis-ten no sólo en las gradas, sino también fuera de ellas, donde la responsabilidad es compartida con los cuerpos policiales.

Según el informe más reciente del torneo, 807 personas fueron detenidas y mil 288 retiradas de los recintos por violar los códigos de conducta durante la campaña 2025 (Clausura y Apertura). En la Ciudad de México y Guadalajara, sedes anfitrionas de la Copa Mundial 2026, los incidentes más graves involucraron a simpatizantes de Cruz Azul y Chivas, Rodrigo Mondragón y José Eduardo Ramírez, quienes murieron por diferentes causas relacionadas con un partido de futbol al exterior de los inmuebles. Mondragón asistió al estadio Olímpico el 26 de octubre en Ciudad Universitaria y, al salir del partido Cruz Azul-Monterrey, perdió la vida en el estacionamiento al ser detenido y luego estrangulado por personal de seguridad de la UNAM.

Durante el mismo fin de semana, pero en Zapopan (Jalisco), la comunidad de la Universidad de Guadalajara y familiares del adolescente de 16 años, José Eduardo, asesinado a cuchilladas el 24 de octubre al término de la serenata que aficionados del Rebaño ofrecieron al equipo en su hotel de concentración, exigieron justicia ante el ataque orquestado por presuntos aficionados del Atlas, acérrimo rival del club rojiblanco, en el cruce entre la avenida Mariano Otero y Granate. “El deporte debe ser siempre un motivo de encuentro, identidad y sana convivencia, no una causa de enfrentamiento o violencia”, expuso la UdeG al confirmarse el fallecimiento del estudiante de la preparatoria regional de Santa Anita.

El reglamento FIFA de seguridad en los estadios establece que la protección, tanto dentro como fuera de los inmuebles, es responsabilidad de la policía y autoridades locales. Sin embargo, en algunos casos, “la misma tarea recae en la dirección del recinto (a veces delegada en empresas privadas de seguridad y protección), con la policía en estado de alerta en caso de que sea necesario escalar ciertos incidentes o responder a emergencias”. Un número excesivo de elementos policiales, agrega el documento, puede crear un entorno en el que algunos grupos de espectadores se sientan intimidados, lo que iría en detrimento de su experiencia global.

Los videos difundidos después del partido Irapuato-Guadalajara, en el comienzo de la pretemporada de los dos equipos, muestran a decenas de aficionados de la Trinca Fresera corriendo con piedras y botellas de vidrio detrás de sus rivales. “Señores, esto es zona de guerra”, relata una de las personas que grabó los incidentes desde su teléfono. De acuerdo con diferentes testimonios, ambos grupos intercambiaron provocaciones verbales horas antes del arranque del encuentro, las cuales escalaron a agresiones físicas cuando el principal gru-po de animación de Chivas hizo acto de presencia con cánticos. Desde el descenso del equipo en la Temporada 2003-04, el estadio Sergio León Chávez no volvió a ser sede de torneos o competencias oficia-les del máximo circuito.

La era del FanID

A partir de la brutal pelea entre seguidores del Querétaro y Atlas, el 5 de marzo de 2022 en el estadio Corregidora, la Liga Mx implementó el sistema de reconocimiento facial, FanID, para conocer la identidad de los asistentes a los estadios. Aunque hubo avances en materia de seguridad, como el desalojo de un mayor número de personas que alteraron el orden, los actos violentos en torno a partidos de futbol –algunos de ellos considerados como hechos aislados– se replicaron también en la periferia. A principios de noviembre, por ejemplo, simpatizantes del América y Toluca se enfrentaron afuera del hotel de concentración de las Águilas un día antes del encuentro entre ambos, correspondiente a la última fecha de la fase regular, en el estadio Nemesio Díez.

“La Liga Mx reitera que habrá tolerancia cero en los operativos y quienes alteren el orden serán desalojados y consignados a las autoridades correspondientes”, advirtió el torneo mexicano a las dos aficiones.

Otros episodios obligaron el mismo llamado para reducir la violencia: una riña en el estadio Universitario antes del Tigres-América, en la quinta fecha disputada en agosto; el desalojo de 34 personas en el Chivas-FC Juárez por agresiones a la familia del jugador de Bravos, Ángel Zaldívar; además de conatos de bronca en el FC Juárez-Pumas, el 28 de abril, en las inmediaciones del fronterizo Olímpico Benito Juárez. A menos de siete meses para el arranque del Mundial, las actuales medidas de seguridad en los partidos y fuera de ellos siguen sin arrancar de raíz las conductas más radicales que genera la pasión por un equipo.