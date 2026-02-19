Fortaleció IMPAS programa “Megapatio de mi casa” en Praderas del Sur para beneficiar a más familias

El Gobierno Municipal de Chihuahua comparte los resultados de las jornadas del programa “Megapatio de mi Casa” realizadas el lunes 16 y martes 17 de febrero en la colonia Praderas del Sur, en coordinación con el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) y otras dependencias.

El lunes 16 de febrero se beneficiaron mil 460 habitantes de manera directa y 5 mil 110 de forma indirecta; se fumigaron mil 460 viviendas, se realizaron 244 ectodesparasitaciones, se aplicaron 189 vacunas antirrábicas y se fumigó un parque.

Para el martes 17 de febrero se beneficiaron mil 720 habitantes de manera directa y 6 mil 020 de forma indirecta; se fumigaron mil 720 viviendas, se retiraron 6 mil kilogramos de tiliches, se realizaron 302 ectodesparasitaciones, se aplicaron 200 vacunas antirrábicas y se fumigaron dos parques.

El Gobierno Municipal informó que estas jornadas continúan en más colonias de la ciudad, por lo que invita a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales del IMPAS para conocer las próximas fechas y la visita del programa a sus sectores.

Con estas acciones, el Municipio refrenda su compromiso de acercar servicios preventivos que contribuyan al cuidado de la salud y a mantener entornos más limpios y seguros para las familias