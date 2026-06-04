Fortalecen UACH y UTEP proyectos académicos e investigación durante Encuentro Binacional 2026

Con el objetivo de consolidar nuevas oportunidades de colaboración académica, investigación e intercambio internacional, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) recibió a una delegación de la University of Texas at El Paso (UTEP) durante el “Encuentro Binacional UACH 2026”.

La jornada reunió a directivos, docentes e investigadores de ambas instituciones para establecer acuerdos que impulsen el desarrollo académico de estudiantes y fortalezcan el trabajo colaborativo entre las comunidades universitarias de México y Estados Unidos.

Como parte de las actividades, representantes de la UTEP sostuvieron reuniones de trabajo con académicos de la Facultad de Contaduría y Administración y de la Facultad de Economía Internacional, donde analizaron áreas estratégicas de cooperación en economía, finanzas, contabilidad, informática, mercadotecnia, administración, operaciones y logística. Los participantes integraron tres mesas de trabajo especializadas para identificar proyectos conjuntos y definir rutas de acción.

Entre los principales objetivos del encuentro destacaron la identificación de profesores para implementar clases espejo durante el semestre de otoño de 2026, la definición de áreas comunes de investigación, la promoción de oportunidades de estudios de posgrado y estancias doctorales, así como el fortalecimiento de iniciativas académicas compartidas entre ambas universidades.

La delegación de UTEP estuvo encabezada por el Dr. John Hadjimarcou, decano del Woody L. Hunt College of Business, acompañado por directivos y coordinadores académicos de distintas áreas. Por parte de la UACH participaron el rector, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos; la directora de Relaciones Internacionales, Mtra. Lizza Solís Chávez; la directora de la FCA, Dra. Cristina Cabrera Ramos; la directora de la Facultad de Economía Internacional, Mtra. Olinda Ornelas Benítez, así como profesores e investigadores de ambas unidades académicas.

Durante la visita, los representantes de UTEP sostuvieron una reunión con el rector Rivera Campos en Rectoría, donde dialogaron sobre las oportunidades de expansión de la cooperación académica y el impacto de la internacionalización en la formación de los estudiantes. Posteriormente, las mesas de trabajo presentaron los acuerdos alcanzados y las acciones que darán seguimiento a los proyectos identificados.

Este encuentro forma parte de una relación institucional que ha generado experiencias exitosas de colaboración académica, científica y de vinculación entre ambas universidades, fortaleciendo los lazos de cooperación transfronteriza y ampliando las oportunidades de desarrollo para estudiantes y docentes.