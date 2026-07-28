Alertan por emergencia ambiental en Sonora tras descarrilamiento de tren y derrame de 60 mil litros de químicos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este lunes que atiende una emergencia ambiental tras el descarrilamiento de un tren de carga en Sonora, el cual derramó cerca de 60 mil litros de una sustancia química catalogada como material peligroso.

De acuerdo con un comunicado, la autoridad narró que el accidente ocurrió durante la madrugada del 26 de julio en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora.

“El incidente provocó el derrame de aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), por lo que la procuraduría realiza acciones de inspección y evaluación para determinar las afectaciones al medio ambiente”, se lee en el documento.

La Profepa narró que tras el reporte, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió al sitio, donde ya se encontraban cuerpos de emergencia y los representantes de las empresas involucradas.Durante el accidente no se reportaron personas lesionadas.

“Como parte de la atención de la contingencia, la Conagua realizó monitoreos y muestreos en agua y suelo para identificar posibles impactos ambientales, mientras autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen la coordinación de las acciones de atención e investigación”, indicó la procuraduría.

Asimismo, la Profepa se encuentra en el lugar realizando labores técnicas de inspección, vigilancia y evaluación ambiental.

El órgano aseguró que el derrame no representa un riesgo inmediato para la población pero continuará las diligencias de inspección para determinar la magnitud de los daños ambientales y, en su caso, ordenar las medidas de urgente aplicación e iniciar las acciones legales.