Fortalece UACH colaboración internacional con New Mexico State University

La Facultad de Zootecnia y Ecología impulsa la movilidad académica, la doble titulación y nuevas oportunidades de formación para estudiantes de licenciatura y posgrado.

La Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó una visita académica a New Mexico State University (NMSU), en Las Cruces, Nuevo México, con el propósito de fortalecer los lazos de colaboración internacional, promover la movilidad estudiantil y ampliar las oportunidades de formación académica con perspectiva global.

La comitiva estuvo encabezada por el director de la Facultad, Dr. Alfredo Pinedo Álvarez; la secretaria de Investigación y Posgrado, Dra. Rosalía Sánchez Basualdo; el coordinador académico de Posgrado, Dr. Lauro Manuel Espino Enríquez; y el secretario académico, M.C. José Alfredo Villarreal Balderrama.

En la visita participaron estudiantes de la carrera de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción, así como alumnos de posgrado de la Maestría en Ciencias y del Doctorado in Philosophia.

Durante la jornada, el grupo recorrió las instalaciones del College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences de New Mexico State University, donde fue recibido por académicos, investigadores y estudiantes del Department of Animal and Natural Resources y de Agricultural Economics and Agricultural Business.

Como parte de las actividades, se desarrollaron espacios de diálogo con el Dr. Rolando A. Flores Galarza, decano del College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences, así como con profesores e investigadores que compartieron los proyectos académicos, científicos y de investigación que actualmente se desarrollan en esta universidad.

La agenda incluyó recorridos por laboratorios e instalaciones, seminarios breves, exposiciones y pláticas orientadas al intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre ambas instituciones. Asimismo, profesores y estudiantes anfitriones presentaron información sobre programas académicos, así como esquemas de apoyo como assistantships y scholarships, que representan opciones relevantes para quienes buscan continuar su preparación profesional y científica en el extranjero.

Uno de los aspectos más relevantes de la visita fue el impulso al programa de doble titulación entre la UACH y New Mexico State University para estudiantes de licenciatura, considerado un eje estratégico para fortalecer la internacionalización universitaria.

Al respecto, el director de la Facultad, Dr. Alfredo Pinedo Álvarez, destacó que esta visita consolida la relación institucional entre ambas universidades y acerca a las y los estudiantes a oportunidades concretas de formación internacional.

“Este acercamiento fortalece el vínculo institucional con New Mexico State University y permite que nuestros estudiantes visualicen de manera tangible las oportunidades que ofrece este acuerdo de colaboración, particularmente en materia de doble titulación e intercambios académicos. Queremos que este convenio se traduzca en experiencias reales de movilidad y formación internacional para nuestra comunidad estudiantil”, expresó.

De igual forma, estudiantes de posgrado de la Facultad establecieron contacto con investigadores de NMSU para explorar futuras estancias académicas, estudios doctorales y posibles oportunidades de formación post-doctoral.

Con estas acciones, la Facultad de Zootecnia y Ecología reafirma su compromiso con la internacionalización, el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la generación de oportunidades de movilidad e investigación en beneficio de su comunidad universitaria.