Afirma Bonilla que pretenden desinformar a la presidenta con datos no investigados

El alcalde de Chihuahua Marco Bonilla respondió que la filtración de información que un medio de comunicación emitió como un “quizá”, este día en La Mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre algunos viajes hechos a Washington D.C., y Nueva York, no son algo que ocultar, ya que hasta hay boletines de prensa.

Bonilla Mendoza aclaró que hay constancia, evidencia y claridad de que antes de visitar a las autoridades americanas, se reunió con autoridades mexicanas de cancillería, en el caso de NY, incluso en la firma de convenio con la Policía de Nueva York y ese día de firma, en enero 2024, ahí estuvo el cónsul Jorge Islas.

El mandatario para corroborar, mostró imagen de estas visitas, donde en aquel momento asistió, América Mayagoitia, exregidora de Morena.

Lamentó que se pretenda desinformar a la presidenta Claudia Sheinbaum con información no investigada, por lo que invitó a aquel que señala, primero busque en Google.