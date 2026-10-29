Fortalece SSPE presencia y proximidad en Cuauhtémoc, a través del Mando Único

Como parte de la estrategia de seguridad implementada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) mediante el Mando Único en Cuauhtémoc, se mantienen acciones permanentes de prevención y proximidad social, para fortalecer el orden público.

A través de la presencia policial y la coordinación con el sector empresarial de la región, se mantiene comunicación permanente que ha permitido a los establecimientos reducir el delito de robo a comercio.

De igual manera, en el presente año, las autoridades han realizado la detención de 301 personas, de las cuales 295 corresponden al fuero común y seis al fuero federal. Además, con presencia operativa en la región se han asegurado 52 vehículos con reporte de robo, resultados que son reforzados con aeronaves no tripuladas para llegar a zonas de difícil acceso.

En materia de combate al narcotráfico y narcomenudeo, los resultados reflejan una estrategia sólida, al retirar de las calles más de 106 kilogramos de diversos narcóticos, entre ellos marihuana, cristal y cocaína. Como complemento de estos operativos, se han asegurado 14 armas de fuego, 18 cargadores y 435 cartuchos útiles, y con ello debilitar la capacidad operativa de la delincuencia en el sector.

“Estos resultados son reflejo de una estrategia basada en la coordinación interinstitucional, la proximidad social, la capacidad de respuesta y la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en la región”, comentó el Secretario Luis Aguirre.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Mando Único de Cuauhtémoc para fortalecer la seguridad, atender las necesidades de la ciudadanía y mantener acciones de proximidad, que permitan mantener la paz en beneficio de todas las familias.