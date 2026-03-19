Fortalece IMSS Chihuahua la atención médica con la contratación de 389 especialistas en la entidad

• Los reclutados están distribuidos en las diferentes regiones de la entidad, incluyendo para los hospitales rurales y las zonas de más difícil acceso.

• El IMSS Chihuahua mantiene abierta de manera permanente la bolsa de trabajo para especialistas que deseen incorporarse a este gran equipo de trabajo, para la atención del derechohabiente chihuahuense.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chihuahua contrató a 389 médicos y medicas de diferentes especialidades, que están ya fortaleciendo los servicios médicos en beneficio de la población chihuahuense, toda vez que entraron a laborar el pasado 16 de marzo del presente año.

El titular del IMSS en el estado, doctor José Antonio Zamudio González, informó que esta contratación se dio en el evento nacional de reclutamiento que se llevó a cabo del 2 al 13 de marzo de este 2026 en la Ciudad de México, en las instalaciones del Centro de Convenciones Churubusco del SNTSS, en lo que es el tradicional draft de médicos especialistas.

Indicó que, en esta ocasión, el Instituto en Chihuahua fue muy atractivo para los especialistas, con lo cual se fortalece la atención médica en las diversas regiones del estado, al sumarse a la plantilla laboral existente.

Detalló que, de esos 389 especialistas 215 son para la zona Juárez, 87 para la zona Chihuahua y los demás, están distribuidos en las diferentes regiones de la entidad, incluyendo para los hospitales rurales y las zonas de más difícil acceso.

El doctor José Antonio Zamudio González señaló que entre las especialidades contratadas destacan las siguientes: Medicina Interna, Pediatría, Urgencias, Ginecología y Obstetricia; Traumatología y Ortopedia, entre otros.

Además, indicó que en esta ocasión se pudo reclutar a especialistas para las dos Salas de Hemodinamia con las que cuenta el IMSS en Chihuahua, como lo es el Hospital General Regional (HGR) No. 1, y el Hospital General Regional (HGR) No. 2, destacando para la atención cardiaca de menores de edad.

Igualmente afirmó que en este 2026 se tuvo la satisfacción de fortalecer la plantilla de especialistas para los hospitales generales de zona de Delicias, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes e Hidalgo del Parral.

“Estamos muy contentos por el gran esfuerzo realizado por nuestros reclutadores, que lograron sumar a este importante número de médicas y médicos que, con su dedicación y trabajo, vendrán a fortalecer la atención en la entidad”, recalcó.

Señaló que el IMSS Chihuahua mantiene abierta de manera permanente la bolsa de trabajo para especialistas que deseen incorporarse a este gran equipo de trabajo, para la atención de la derechohabiencia chihuahuense.

El IMSS Chihuahua refrenda su compromiso de fortalecer su plantilla laboral y con ello, elevar la calidad de atención en los servicios médicos en la entidad, con calidad y calidez.

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