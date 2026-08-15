Granillo respalda a Bonilla tras designación como abanderado del PAN

El secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, respaldó la designación de Marco Bonilla Mendoza como abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) para buscar la gubernatura de Chihuahua.

Tras ser cuestionado sobre la postulación del alcalde de Chihuahua, Granillo Vázquez consideró que Bonilla representa un liderazgo y un activo importante para el partido, además de destacar los resultados que ha obtenido durante su trayectoria.

“Creo que es un buen liderazgo, es un buen activo del PAN, ha demostrado con creces que puede con eso y mucho más”, expresó.

El funcionario estatal señaló que la experiencia y resultados de Bonilla lo colocan como un perfil competitivo para enfrentar el proceso electoral rumbo a la gubernatura.

“Yo creo que es un buen activo del partido, va a tener muy buenos resultados”, afirmó Granillo Vázquez.

Con estas declaraciones, el secretario de Hacienda manifestó su respaldo al alcalde capitalino, quien recientemente fue definido por el PAN como su perfil para contender por la gubernatura del estado.