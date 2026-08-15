Tere Ortuño llama al PAN a volver a sus principios y respalda candidatura de Bonilla

La exsenadora del Partido Acción Nacional (PAN), Tere Ortuño Gurza, respaldó la designación de Marco Bonilla como candidato a la gubernatura de Chihuahua y llamó a los panistas a recuperar los principios doctrinarios del partido, particularmente el humanismo político y la búsqueda del bien común.

Ortuño Gurza consideró que Bonilla representa un buen liderazgo y un activo importante para Acción Nacional, al destacar que ha demostrado con resultados que cuenta con capacidad para asumir el reto de contender por la gubernatura.

“Creo que es un buen liderazgo, es un buen activo del PAN, ha demostrado con creces que puede con eso y mucho más”, expresó.

Sin embargo, la exlegisladora aprovechó el contexto de la designación para hacer un llamado a los integrantes del PAN a no perder de vista el origen y los principios que dieron identidad al partido.

Recordó que quienes fueron formados en Acción Nacional recibieron como premisa trabajar por personas a las que incluso no conocen, anteponiendo el bien común a los intereses personales.

“Tenemos que recordar que vinimos a trabajar por personas cuyo nombre no nos sabemos. En Acción Nacional nos formaron para luchar por el bien común, no para buscarnos a nosotros mismos”, señaló.

Ortuño Gurza sostuvo que los fundadores del PAN impulsaron la participación ciudadana como una forma de hacer frente a escenarios de hegemonía política, por lo que consideró que el partido debe mantener como prioridad el servicio a la sociedad.

“El PAN recuperará lo que tenga que recuperar, mantendrá lo que tenga que mantener y crecerá donde tenga que crecer y perderá lo que tenga que perder si se aleja de esta idea”, afirmó.

En ese sentido, planteó que la política debe entenderse como una forma de servir a los demás y no como una lucha por posiciones o grupos de poder.

“Tenemos que volver al principio. La política es para expresar con eficacia el amor; venimos a luchar por los que no nos conocen, por los que quizás ni nos quieren, pero tenemos que demostrar que eso vinimos, no a buscarnos a nosotros mismos”, manifestó.

La exsenadora reconoció además que Acción Nacional ha cometido errores cuando se ha apartado de sus principios, aunque sostuvo que continúa siendo el partido cuya doctrina mantiene mayor cercanía con el humanismo político.

Explicó que este concepto fue planteado por el fundador panista Efraín González Luna, quien identificaba al humanismo político como la doctrina de Acción Nacional.

“No es demagogia, son los principios de lo que se conoce como la cultura occidental cristiana”, puntualizó.

Ortuño Gurza consideró que regresar a los principios fundacionales permitiría al PAN recuperar la confianza de la ciudadanía y reivindicar su identidad política.

Finalmente, expresó su satisfacción por el avance de Bonilla como candidato a gobernador y aseguró que, en caso de mantenerse cercana al proyecto, buscará fungir como una especie de conciencia para recordar a los panistas que su objetivo debe ser servir y no servirse.

“Estoy muy contenta por el hecho de que se vayan quitando estorbos a la idea de que Marco Bonilla sea el candidato a gobernador, pero que si yo puedo estar cerca, será nada más para hacer la voz de su conciencia y recordarles a todos estas cosas: que vinimos a servir, no a servirnos”, concluyó.