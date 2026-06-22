Fortalece Congreso el respeto a prácticas funerarias de pueblos y comunidades indígenas

El Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformar la Ley Estatal de Salud y el Código Civil del Estado con el propósito de fortalecer el respeto a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas en los procedimientos relacionados con la disposición final de los cuerpos de sus integrantes.

El dictamen que presentó el diputado Octavio Borunda Quevedo, fue elaborado por la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, y deriva de una iniciativa presentada por el diputado Arturo Medina Aguirre que fue previamente sometida al Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas sobre Medidas Legislativas 2025.

La reforma establece que, tratándose de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, las autoridades deberán consultar a la autoridad tradicional correspondiente cuando así sea expresamente solicitado, a fin de garantizar que las decisiones relacionadas con la inhumación, cremación o embalsamamiento se realicen conforme a sus tradiciones y respetando en todo momento sus sistemas normativos internos.

De acuerdo con el dictamen, los rituales funerarios forman parte de la cosmovisión y de la identidad cultural de los pueblos originarios, por lo que resulta necesario que la legislación estatal contemple mecanismos que permitan preservar estas prácticas ancestrales y fortalecer el reconocimiento de sus derechos colectivos.

Asimismo, se destacó que la propuesta cuenta con sustento en disposiciones constitucionales, tratados internacionales y criterios jurisdiccionales que reconocen la obligación de las autoridades de respetar las prácticas culturales y espirituales de los pueblos indígenas.