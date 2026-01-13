Formulan imputación por homicidio calificado a detenido en cateo a vivienda de la colonia Cerro Coronel

El Juez de Control impuso prisión preventiva al imputado.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía Zona Centro, formuló imputación en contra de Edgar L.G., por el delito de homicidio calificado.

En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público hizo del conocimiento a Edgar L. G., que se le atribuye la muerte de un masculino de iniciales B. G. E. C., ocurrida el 7 de diciembre de 2025, en el fraccionamiento Sol de Oriente de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo a la investigación ministerial, la víctima fue interceptada por un vehículo del cual descendió el imputado, acompañado de otro hombre, y le disparó con un arma de fuego para quitarle la vida.

Los dos tripulantes huyeron a bordo de un vehículo marca Chevrolet, línea Spark, color blanco y gracias a las indagatorias ministeriales y labores de inteligencia, fue ubicado dicho automóvil en un domicilio de la colonia Cerro Coronel.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida solicitó y obtuvo una orden de cateo, para ingresar a la vivienda, en la que fue detenido en flagrancia Edgar L.G., por posesión de narcóticos y un arma de fuego, calibre .45mm, con la que presuntamente cometió el homicidio.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 14/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo viernes 16 enero, a las 9:30 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso en donde se resolverá su situación jurídica.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).