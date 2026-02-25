Formulan imputación contra probable responsable de un homicidio en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte formuló cargos penales en contra del imputado identificado como Jonathan R. S., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un masculino el pasado 04 de febrero en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, le hizo del conocimiento que se le atribuye haber privado de la vida a la víctima identificada como Rafael S. R., utilizando un arma de fuego, en hechos registrados en la calle Misión Diego de Alcalá, de la colonia Misiones del Real.

Los Policías Investigadores le cumplimentaron una orden de aprehensión, y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.

El Juez de Control, valoró las pruebas expuestas por la representación social, e impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado de 23 años de edad.

Mañana 26 de febrero, a las 11:00 horas, se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en la que se definirá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).