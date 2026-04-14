Formulan imputación contra masculino que apuñaló a adulto mayor en la Campesina

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación en contra de Ian Pierre M. F., por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, robo y robo de vehículo.

Así lo informaron el fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, y la coordinadora de la Unidad Adriana Sarahí Villalba Tarango, en conferencia de prensa ofrecida este martes 14 de abril, en el auditorio de la Fiscalía General del Estado.

La coordinadora detalló que la detención en flagrancia del imputado, estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por los hechos delictivos cometidos el pasado miércoles 08 de abril, en la calle Claveles, de la colonia Campesina, en la ciudad de Chihuahua.

Agregó que, de acuerdo a las indagatorias, Ian Pierre M. F., apuñaló en varias ocasiones a la víctima masculina de iniciales L.P.A.H., de 60 años de edad, y dándolo por muerto, se llevó objetos y un vehículo que era arrendado, antes de huir del lugar, siendo capturado calles más adelante.

Comentó que la continuación de la audiencia inicial para definir su situación jurídica, se programó para mañana miércoles 15 de abril, a las 13:00 horas.

En otros resultados, informó que se obtuvo la vinculación a proceso de dos imputados en diferentes hechos y la sentencia condenatoria por 22 años en contra de dos masculinos, respectivamente.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales