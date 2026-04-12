Formulan imputación a detenido por feminicidio agravado y calificado

• Le cumplimentaron una orden de aprehensión en Querétaro

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, Zona Norte, formuló imputación en contra de José Armando M. M., el delito de feminicidio agravado y calificado, cometido en perjuicio de su pareja sentimental, en Ciudad Juárez.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público le informó que enfrenta una investigación por su probable responsabilidad en el crimen cometido entre el 6 y 7 de noviembre del 2023, en el interior de un domicilio del cruce de las calles Durazno y Perejil, de la colonia Lomas de Poleo.

En dicho lugar, ejerció violencia física en agravio de María Concepción C. R., quien falleció por estrangulamiento a mano, de acuerdo al dictamen de la necropsia de ley.

El imputado fue detenido mediante una orden de aprehensión, cumplimentada en colaboración con policías investigadores del estado de Querétaro, en donde se escondía, luego fue traído a Ciudad Juárez para enfrentar su proceso penal.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo martes 14 de abril a las 15:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, donde se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).