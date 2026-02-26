Formulan imputación a detenido por choque que dejó a dos mujeres sin vida

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través del agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, formuló imputación en contra de Edgar Ghovanny B. M., quien fue detenido en flagrancia por los delitos de homicidio y daños imprudenciales.

Durante la audiencia inicial, se le informó al imputado que enfrenta una investigación penal por el hecho de tránsito, registrado el pasado 20 de febrero, en el cruce de las calles Bolivia e Insurgentes, de la colonia El Barreal, de Ciudad Juárez, con resultado de dos personas fallecidas y daños materiales.

De acuerdo a la investigación, Edgar conducía un vehículo Nissan Rogue, color gris, modelo 2020, en el cual viajaban Diana Alejandra V.O. y María Del Carmen M.M., y al llegar al lugar en mención, cruzó las calles con el semáforo en rojo.

Acción que provocó que se impactara contra un camión de transporte de personal, con un saldo de ambas mujeres sin vida y daños materiales a un domicilio, debido a que el automovilista manejaba en estado de intoxicación.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal, impuso la prisión preventiva como medida cautelar, y mañana jueves, resolverá la situación jurídica en la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).