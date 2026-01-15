Formula imputación Fiscalía de Distrito a detenido por el delito de desaparición forzada

• El imputado acumula 12 causas penales iniciadas en su contra

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Aarón C.P., por el delito de robo a local comercial, cometido a una tienda de conveniencia OXXO, ubicada en la colonia Vista Hermosa de la ciudad de Chihuahua.

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, expuso suficientes datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

De acuerdo a la investigación ministerial, el 1 de julio del año 2025, el imputado se introdujo al local comercial y sustrajo la cantidad de 4 mil 001 pesos.

Tras la denuncia y mediante labores de inteligencia, se logró identificar e individualizar la posible participación de Aarón C. P., en el citado robo por el que se le formuló imputación.

Cabe señalar que la mencionada persona tiene 12 carpetas de investigación iniciadas en su contra, en tres recibió sentencias condenatorias, dos por robo de vehículo y 1 más por robo, además, se encuentra en prisión preventiva por dos de los casos abiertos.

Con lo anterior y gracias al trabajo del Ministerio Público, se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).