Formula FEM imputación a implicado en el secuestro agravado de una mujer

– Actualmente purga una sentencia de 50 años de prisión por el homicidio de una pareja

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, formuló imputación en contra del detenido Julio Cesar R. M., por el delito de secuestro agravado.

En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Genero, hizo del conocimiento a Julio Cesar R. M., que se le atribuye el delito cometido la mañana del sábado 08 de agosto del año 2022, de un domicilio del fraccionamiento Colonial del Sur, en Ciudad Juárez

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado participó en la privación de la libertad a una mujer de iniciales W. J. G. Z., a quien subieron a un vehículo, la trasladaron en un vehículo a un lugar no identificado hasta este momento, en donde la torturaron, violaron y la asfixiaron hasta provocarle la muerte.

Luego, desmembraron su cuerpo, cuyas extremidades dejaron en diferentes puntos de la ciudad los días el 09 y 10 de agosto del año 2022.

Cabe mencionar que, por estos hechos delictivos una diversa coimputada de nombre Erika Aidé C. M., ya fue sentenciada a 80 años de prisión.

También, que el imputado Julio Cesar R. M., en junio del presente año fue sentenciado a 50 años de prisión por el homicidio de una pareja en el año 2022.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.