EE.UU. pide a bancos identificar esquemas financieros ligados a migrantes indocumentados

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), división del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, busca que instituciones financieras del país identifiquen esquemas de nómina, robo de identidad, fraude fiscal y lavado de dinero vinculados a migrantes indocumentados.

“El presidente (Donald) Trump ha hecho más que nadie en la historia para asegurar las fronteras de nuestra nación. Parte de ese esfuerzo incluye asegurar nuestro sistema financiero”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent en un comunicado este viernes 5 de junio de 2026.

“Esta Administración no permitirá que los migrantes indocumentados abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente”, puntualizó.

La medida se fundamenta en la orden ejecutiva firmada el pasado mes de mayo por el presidente Donald Trump. Dicho documento instruye a las dependencias gubernamentales y a los reguladores bancarios a examinar con mayor detenimiento el estatus migratorio y la ciudadanía de los clientes que buscan abrir cuentas, solicitar préstamos o tramitar tarjetas de crédito.

“Los esquemas para pagar a trabajadores ilegales a menudo dependen del acceso al sistema financiero de Estados Unidos, incluidos los bancos de Estados Unidos”, añadió Bessent.

Debido a que las instituciones financieras no han registrado históricamente el estatus migratorio de sus clientes, por lo que dicho sector carece de estadísticas sobre el nivel de riesgo financiero que representa este segmento de la población.

El aviso del FinCEN instó a las instituciones financieras de la Unión Americana a estar atentos ante las “señales de alerta” de que una persona se encuentra en Estados Unidos de forma ilegal.

Con información de López-Dóriga Digital