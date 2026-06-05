Recupera AEI diversos artículos señalados en una investigación por robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, recuperó diversos artículos señalados en una carpeta de investigación por el delito de robo, durante una intervención realizada el pasado miércoles 03 de junio, en un domicilio de colonia Benito Juárez, en la ciudad de Cuauhtémoc.

De acuerdo al informe ministerial, en la vivienda fueron recibidos por una mujer que de manera voluntaria hizo entrega de los siguientes objetos que no eran de su propiedad:

Cinco costales de cloruro de calcio de 24 kilos cada uno

Siete costales de fertilizante inorgánico de 25 kilos cada uno

Cuatro costales de fertilizante corrido ácido de 25 kilos cada uno

Dos costales de fertilizante extra soluble de 25 kilos cada uno

Ocho costales de fertilizante calcinit de 25 kilos cada uno

Un costal de fertilizante de uso agrícola de 50 kilos

Un galón de 20 litros de calbit

Una caja con 12 litros de bioquímica vegetal especializada

Tres barricas de pintura de vinil acrílica de 20 litros

Un galón de fertilizante inorgánico líquido de 20 litros

Cuatro botes de fertilizante orgánico líquido de un litro cada uno

Cuatro botes de fertilizante líquido de un litro cada uno

Cuatro botes de fertilizante calypso líquido de un litro cada uno

Dos galones de ácido fosfórico de 25 litros cada uno.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robos para la continuidad de las investigaciones ministeriales y las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.