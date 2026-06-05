Toma forma el Paso Superior de Los Nogales e Industrias; avanza al 72%

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con la construcción del Paso Superior de la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, una de las obras de infraestructura vial más importantes de la ciudad, que ya registra un avance físico del 72 por ciento y que permitirá una circulación más ágil, segura y eficiente en uno de los cruces con mayor aforo vehicular de Chihuahua Capital.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en el colado de las losas superiores de ambos puentes, así como en la construcción y detallado de elementos de protección y seguridad. De manera paralela, avanzan los trabajos de conformación de las rampas de acceso y descenso que conectarán la nueva infraestructura vial.

Asimismo, se realiza el suministro e instalación de tubería para el sistema de drenaje pluvial, infraestructura que permitirá conducir adecuadamente el agua de lluvia y contribuirá a reducir riesgos de acumulaciones e inundaciones en la zona.

Por otra parte, sobre la avenida de las Industrias continúan las labores de ampliación de carriles, construcción de retornos y edificación de las bases que soportarán los postes troncocónicos que complementarán el sistema de alumbrado de la obra.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a respetar el señalamiento preventivo instalado en la zona de trabajo y atender las indicaciones del personal, con el fin de proteger la integridad de peatones, automovilistas y trabajadores.

Con estas acciones, la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla continúa impulsando infraestructura moderna que fortalece la movilidad de Chihuahua Capital, para que las familias pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo juntas. Las molestias son temporales; los beneficios serán permanentes.