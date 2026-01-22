Fonsi y Feid estrenan “cambiaré”

En un momento en el que la música se vuelve más necesaria que nunca, LUIS FONSI arranca el 2026 con una poderosa sorpresa junto a FEID y estrenan “Cambiaré”, una canción que invita a moverse, sentir y reconectar con la alegría a través del ritmo. Reconocido por su versatilidad y su constante evolución artística, FONSI vuelve a sorprender con un tema que celebra sus raíces culturales desde una mirada fresca en una colaboración inesperada y emocionante junto al artista colombiano FEID. “Me hace mucha ilusión escribir e interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo durante estos 27 años de carrera. Siento emoción, nervios, adrenalina; me encanta sentirme así. Se siente como empezar de nuevo,” explicó FONSI. “Todo nace de un lugar de respeto y de celebrar mis raíces, mi cultura y esa ‘clave’ que llevo por dentro. Sin riesgo no hay avance y sin valentía no hay evolución.”