FMF y SEP presentan el Mundialito Escolar para impulsar el deporte formativo

Ciudad de México. En conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó oficialmente el “Mundialito Escolar 2026”, una iniciativa que busca masificar la práctica deportiva y sus procesos de formación en instituciones educativas de los 32 estados del país.

Durante la ceremonia, el presidente de la FMF, Ivar Sisniega, destacó el importancia de la colaboración institucional para alcanzar un impacto social profundo. “Cuando las instituciones trabajan juntas se pueden construir programas que impacten realmente la vida de millones de niñas y niños”, dijo. “Esta Copa tiene el potencial de consolidarse como una plataforma de desarrollo deportivo a largo plazo”.

La edición mundialista del torneo, que se disputará bajo el formato de Futbol-5, da continuidad al certamen nacional realizado el año pasado, pero con un crecimiento exponencial: se espera quintuplicar el número de escuelas participantes en los niveles de primaria y secundaria, con un enfoque prioritario en la inclusión de niñas durante la competencia.

Como un pilar metodológico, la FMF impulsará el programa “Jugamos todos”, enfocado en ofrecer ejercicios organizados en siete niveles de progresión para el desarrollo de habilidades motrices y fundamentos técnicos. Además, la estrategia incluye un curso gratuito en línea diseñado para capacitar a docentes, entrenadores y padres de familia.

“El verdadero legado de un Mundial se construye en el desarrollo humano, en el talento de nuestra gente. Por eso, siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, transformamos este Mundialito en un semillero futbolístico nacional”, señaló la representante de México ante FIFA, Gabriela Cuevas. Según cifras oficiales, el certamen suma 921 mil 208 participantes, 88 mil 758 equipos y 37 mil 283 escuelas de educación básica y media superior en todo el país.

A la competencia asistirán visores de selecciones nacionales y clubes de la Liga Mx, vinculados al programa de detección de talento en categorías Sub-14 y Sub-15, denominado El Camino. De acuerdo con la FMF, este esquema ha permitido identificar perfiles femeniles que hoy reciben seguimiento especializado.

Los equipos que resulten campeones nacionales tendrán la oportunidad de asistir a un partido de la selección mexicana.

Finalmente, como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México anunció el Concurso Nacional de Dominadas para Mujeres. Las ganadoras de este reto de habilidad técnica recibirán como premio un boleto para asistir al partido inaugural del campeonato, en el que México se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Banorte.