FMF utilizó recursos de FIFA Forward para transformar el Centro de Alto Rendimiento

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) indicó que invirtió 400 millones de pesos (21 millones 634 mil dólares), entre ellos parte de los fondos de FIFA Forward, para la transformación de las instalaciones Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde suelen concentrarse las selecciones nacionales, con la readaptación de dos canchas y la ampliación de cinco edificios.

El ente rector del futbol mexicano detalló que se concretaron la conversión de la cancha cuatro a pasto híbrido y mejoras de la cancha dos, “lo que fue reconocido como el mejor proyecto realizado con fondos de FIFA Forward”, de acuerdo con un comunicado del organismo.

El programa FIFA Forward otorgó un máximo de 8 millones de dólares para cada federación para el ciclo cuatrienal del 2023-2024, por lo cual parte de estos fondos habrían sido destinados a ese proyecto.

Mikel Arriola, comisionado del futbol mexicano, destacó que con la inversión realizada se ampliaron cinco edificios del CAR y aumentó la capacidad de hospedaje para 156 personas. También se remodeló el gimnasio y se incorporaron áreas de hidroterapia, equipo médico especializado, sistemas de capacitación y aprovechamiento de aguas pluviales.

Arriola reveló estos datos en la inauguración del primer taller de infraestructura en América Latina que realiza la FIFA, el cual está enfocado en el desarrollo, la planeación y construcción de centros de entrenamiento, estadios y campos.

“En la Federación Mexicana de Futbol estamos comprometidos con la infraestructura y es un honor ser anfitriones de este taller de FIFA, el primero en la historia de nuestro continente”, apuntó Arriola en las instalaciones del CAR, donde también estuvieron Walter Holleran, Senior MA Infrastructure Manager de FIFA, y José Alfonso Rodríguez, Lead Regional Office de FIFA. El taller durará dos días y participarán 52 representantes de 23 federaciones miembro del continente americano.