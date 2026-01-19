Fiscalías no pueden actuar de mutuo propio, jueces deben validar aseguramiento de bienes

César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado indicó que las Fiscalías deben tener mecanismos de control en su actuación, lo que incluye acudir ante el Poder Judicial y solicitar autorización para realizar aseguramientos de bienes que estén presuntamente relacionados con algún delito.

Ello en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la posibilidad de que el Ministerio Público proceda en los aseguramientos como medida precautoria, sin la necesidad de tener la autorización de un juez de control al considerar que únicamente se generarían afectaciones provisionales ya que los bienes se devolverán a su propietario en caso de no comprobarse su relación con la comisión de un crimen.

Al respecto, el fiscal manifestó que las autoridades encargadas de la persecusión del delito no pueden actuar de mutuo propio ya que si bien, el pedir autorización judicial puede en ocasiones dificultar la actuación del Ministerio Público, es necesario para mantener las garantías ciudadanas.

“Yo no lo considero positivo. Yo pienso que toda la actuación que realizan las autoridades que persiguen el delito, en este caso las Fiscalías, tienen que tener mecanismos de control, cuesta más trabajo, pero también es una garantía imprescindible para los ciudadanos. Las Fiscalías no pueden actuar de mutuo propio, tienen que tener un control, que en México la ejercen debidamente los jueces de control de los Poderes Judicial y nada nos cuesta acudir ante un juez y justificar órdenes de cateo y cualquier tipo de actuación. Sí dificulta a veces las cosas, pero creo que también es una garantía ineludible para los ciudadanos”.