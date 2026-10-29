Últimos días para participar en el Reconocimiento al Mérito Deportivo 2026

-El premio consiste de 30 mil pesos y la entrega de una placa a la persona ganadora de cada categoría.

El cierre de la convocatoria está cada vez más cerca, por lo que el Congreso del Estado invita a aprovechar los últimos días para postular a quienes han dejado huella en el deporte. La fecha límite para enviar propuestas es el 3 de noviembre, a las 15:00 horas.

El Congreso del Estado de Chihuahua, a través de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, lanzó la convocatoria “Reconocimiento al Mérito Deportivo 2026”, dirigido a personas o equipos originarios o que radiquen en Chihuahua, relacionados con actividades deportivas y cuya trayectoria haya generado beneficios para la entidad, el país o el extranjero.

La convocatoria establece que podrán participar personas cuya trayectoria deportiva sea ampliamente reconocida a nivel estatal o nacional, siempre que no hayan recibido anteriormente un reconocimiento por parte del Congreso del Estado en la misma disciplina y que su actividad se ajuste a las directrices del deporte federado.

Este reconocimiento contempla las categorías de deportista, deporte adaptado, entrenador, cronista deportivo, promotor deportivo y juez o árbitro. En el caso de entrenador, cronista deportivo y juez o árbitro, se analizará especialmente la relevancia y trayectoria de los resultados obtenidos durante su carrera.

Las propuestas deberán presentarse mediante el correo electrónico lespinoza.congreso@gmail.com, y deberán incluir la cédula de registro, aviso de privacidad, currículo deportivo y documentación que sustente los méritos de la persona propuesta, así como, en su caso, documentos de otras instituciones que avalen sus reconocimientos y trayectoria.