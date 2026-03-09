Firma SSPE convenio con SIPINNA para prevenir la violencia digital en niñas, niños y adolescentes

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) firmó un convenio de colaboración con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de impulsar la Estrategia 360°, un programa enfocado en la prevención y detección de la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes.

El acuerdo fue firmado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, quien destacó la importancia de fortalecer la protección de la niñez en los entornos digitales mediante acciones coordinadas entre instituciones.

“Creo que la firma de este convenio viene a ser una herramienta que podemos utilizar desde Gobierno del Estado para poder ayudar, en primer lugar, a los padres de familia”, expresó.

A través de esta estrategia se busca promover la prevención, detección y atención de la violencia digital, así como fortalecer la seguridad de niñas, niños y adolescentes en internet mediante acciones de difusión, sensibilización, capacitación, promoción e investigación.

“Nostras como Secretaría de Ejecutiva de SIPINNA, nuestra responsabilidad es garantizar el los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y esos derechos se garantizan mediante la escucha activa”, declaró la represetante de SIPINNA, Margarita Blackaller Prieto.

Las actividades se desarrollarán de manera presencial y digital, de acuerdo con las atribuciones de cada institución, con el objetivo de generar mayor conciencia sobre los riesgos en el entorno digital y fomentar el uso seguro de las tecnologías.