Firma Municipio alianza con URN para ampliar la oferta educativa de la Universidad de las Mujeres

Con el objetivo de fortalecer las oportunidades académicas y profesionales para las mujeres del estado, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), firmó un convenio de colaboración con la Universidad Regional del Norte (URN), para integrarla como aliada estratégica en el programa de la Universidad de las Mujeres.

Este acuerdo permitirá ampliar la oferta educativa con programas de alta calidad académica y modalidad accesible. Como parte de esta alianza, se incorporan las licenciaturas en Derecho y en Administración de Empresas Turísticas en modalidad semipresencial, así como el Doctorado en Educación a través de aula virtual, facilitando que más mujeres puedan continuar su preparación profesional sin descuidar sus responsabilidades personales y laborales.

La firma del convenio fue encabezada por la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez Ramírez, y el presidente Corporativo de la URN, Daniel García Coello, quienes destacaron la importancia de generar alianzas que impulsen el crecimiento académico, la autonomía económica y el liderazgo femenino en Chihuahua.

Con esta alianza, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir ampliando el programa de la Universidad de las Mujeres como un modelo educativo sólido, accesible y con visión de futuro, generando más oportunidades para que las mujeres de Chihuahua estudien, crezcan y consoliden su proyecto de vida profesional.

Para más información sobre requisitos e inscripciones, las interesadas pueden enviar un mensaje de WhatsApp al (614) 539 04 08, o escribir al correo universidadimm@mpiochih.gob.mx.