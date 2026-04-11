Finaliza primera fase de conversaciones Irán-EU; intercambian textos

Fuentes cercanas a la mediación comunicaron a Al Jazeera que la primera fase de conversaciones presenciales entre Irán y Estados Unidos finalizó en Pakistán. Según las fuentes, las dos delegaciones están intercambiando textos escritos, cuyo objetivo principal es confirmar que están de acuerdo en los pactos alcanzados este sábado.

Una persona cercana al equipo negociador iraní indicó que probablemente se celebre otra ronda de conversaciones esta noche o mañana, y aseguró que actualmente los equipos de expertos de ambas partes intercambian mensajes, informó la agencia Tasnim a través de su canal de Telegram.

La televisión pública iraní afirmó que se celebraron dos rondas de negociaciones y una tercera tendrá lugar “probablemente esta noche o mañana” domingo.

“Los expertos de ambas partes están intercambiando textos” para alcanzar un acuerdo de paz más allá del alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el miércoles, precisó la televisión, que cita información “de una persona cercana a los negociadores” iraníes.

Más temprano, dos altos cargos paquistaníes revelaron a la Afp bajo anonimato que hubo dos sesiones sucesivas en las negociaciones entre los dos países enemigos. Uno de ellos calificó de “cordial” el “ambiente general”.