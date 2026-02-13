Finaliza Municipio instalación de transformador en el Periférico R. Almada

En días pasados, un automóvil chocó en la zona y se produjo un apagón en 10 luminarias aproximadamente

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa que finalizaron las acciones de instalación de transformador, subestación, poste y cableado en el Periférico R. Almada, entre la calle Misión de la Santa Bárbara hasta la calle 38; después de que el pasado viernes se presentara un choque que dejó apagadas un aproximado de 10 luminarias indispensables en la zona.

A su vez, se le dio mantenimiento al sistema general para que hoy por la noche esté funcionando en su totalidad el alumbrado público de esta importante vialidad.

Es importante mencionar que las indagatorias del siniestro siguen su curso con normalidad para que el responsable del accidente se haga cargo los pagos derivados de los hechos.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión y paciencia de las y los ciudadanos que transitan diariamente por este espacio, y pone a su disposición el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) en el número 072 el cual le atiende de lunes a viernes de 7:00 am a 10:00 pm o bien en la aplicación “Marca el Cambio” la cual recibe reportes las 24 horas todos los días de la semana, para realizar reportes por fallas en el sistema del alumbrado público.