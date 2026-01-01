FIFA rompe récord con más de 150 millones de solicitudes para comprar entradas para el Mundial 2026

La FIFA anunció que ha recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas para la Copa del Mundo 2026, rompiendo así el récord de la mayor demanda de entradas de su historia, anunció hoy el organismo deportivo con sede en Zúrich, Suiza.

“Alcanzado ya el ecuador de la fase de sorteo aleatorio de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la competición ha batido récords gracias a las más de 150 millones de solicitudes remitidas por aficionados de más de 200 países”, dijo FIFA en un mensaje enviado a la prensa acreditada para el evento.

“Los resultados de la fase actual de venta, que comenzó el pasado jueves 11 de diciembre, suponen una demanda 30 veces superior a la cifra de entradas disponibles, información basada en los datos verificados de las tarjetas de crédito proporcionadas en cada solicitud de entradas. Dicha demanda es también 3.4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete ser el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta, con más de 150 millones de solicitudes de entradas recibidas en los 15 primeros días, lo que significa que esta edición tiene una demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas: una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países”, detalló Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

“Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el futbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol”, agregó.

La cita por antonomasia del futbol internacional tendrá lugar del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026 en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos, sedes que serán testigo de un total de 104 partidos y del devenir de 48 selecciones.

El proceso de selección aleatoria ya está abierto y permanecerá disponible hasta el martes 13 de enero a las 11:00 ET (17:00 CET). El momento de presentación de la solicitud dentro del plazo no afecta a las opciones de selección. En FIFA.com/tickets se puede participar en el sorteo y consultar toda la información.

Tras el cierre de la fase actual, explicó Infantino, se celebrará un sorteo que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aficionados. Los que no tengan suerte en el sorteo tendrán otra oportunidad de obtener entradas en las siguientes fases, a medida que se pongan a la venta más localidades.

Además, los precios de las entradas se mantendrán sin cambios durante toda esta fase de venta. Los aficionados que ya cuenten con un FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo aleatorio, incluso si participaron en sorteos de entradas anteriores.

“Quienes todavía no tengan un FIFA ID deben crear una cuenta en FIFA.com/tickets, la plataforma oficial y recomendada para conseguir entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, antes de comenzar el proceso”, informó.

El pasado martes 16 de diciembre, la FIFA confirmó que los seguidores de las selecciones clasificadas para el Mundial tendrán acceso a una categoría de entradas especial que les permitirá seguir a sus equipos de un modo más asequible. Las entradas de esta nueva categoría se pondrán a disposición de los aficionados a un precio de 60 USD para los 104 partidos, incluida la final.

Los seguidores de una selección concreta también podrán solicitar entradas de aficionado de una federación miembro participante (FMP) en FIFA.com/tickets, siempre que cumplan los requisitos establecidos por su FMP. Cada FMP define sus propios criterios para acreditar a sus seguidores y fija el procedimiento que deben seguir para solicitar estas entradas.

Asimismo, los aficionados que deseen garantizar su acceso a partidos concretos y vivir una experiencia superior el día del encuentro pueden adquirir los paquetes de hospitality con entrada, disponibles en FIFA.com/hospitality, a través de On Location, el proveedor oficial de hospitality de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Por su parte, los aficionados que busquen un paquete de viaje completo pueden recurrir a los paquetes de Qatar Airways, que incluyen entradas, transporte, alojamiento y vuelos.

La FIFA, como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del futbol masculino, femenino y juvenil en las 211 federaciones miembro.

El organismo espera trasladar al futbol el 90 % de sus inversiones presupuestadas para el ciclo 2023–2026, con el objetivo de impulsar el desarrollo de este deporte en todo el mundo. En FIFA.com se puede consultar el resumen detallado del presupuesto de inversiones de la Copa Mundial de la FIFA™, concluyó.



Información tomada de Proceso